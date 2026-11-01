Kbeto Zuleta despertó y reconoció a varias personas: “fue extubado exitosamente”

El artista vallenato Kabeto Zuleta despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Además, ha comenzado a hablar y a reconocer a las personas a su alrededor, así lo indicaron, a través de un comunicado, la agrupación musical.

“Estos avances son alentadores. Kbeto continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable y bajo manejo médico integral”, se lee en el comunicado.

Kbeto Zuleta ya cumple cinco días desde que fue trasladado desde Bosconia a una Clínica en Barranquilla.

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La agrupación musical agradeció al personal médico, a los especialistas, al equipo de enfermería y a todo el personal del centro asistencial.

Asimismo, pidieron a los seguidores a seguir orando por los demás miembros de la agrupación.