“Era un hombre que entendía el valor de escuchar”: Eduardo Verano sobre Antonio Navarro Wolff

Bogotá. Noviembre 18 de 2016. Antonio José Navarro Wolff , político y senador de la Alianza Verde. (Colprensa - Diego Pineda) / Diego Pineda

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, calificó a Antonio Navarro Wolff como un hombre que “entendía el valor de escuchar, y de encontrar puntos de encuentro”. Recordó que coincidieron en la Asamblea Constituyente de 1991.

“Me duele su partida y recuerdo aquellos días de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, cuando tuvimos la responsabilidad de sentarnos, desde orillas políticas distintas, a pensar y construir un país para todos”, indicó.

En la tarde de este domingo, 1 de noviembre, la familia del político dio a conocer su fallecimiento a través de un comunicado.

El mandatario departamental lamentó su fallecimiento y envió un mensaje de solidaridad a su familia.

“A su familia, amigos y seres queridos, les envío un abrazo sincero y toda mi solidaridad. Descansa en paz, Antonio”, dijo.

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