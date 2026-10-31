Huila tendrá un puente festivo con lluvias ligeras, pero persiste la alerta por incendios forestales

Neiva

El departamento del Huila tendrá un puente festivo con condiciones climáticas variables, en el que se alternarán jornadas mayormente secas con algunas precipitaciones de baja intensidad. De acuerdo con el pronóstico del IDEAM, las lluvias podrían presentarse principalmente durante las tardes y noches.

Para la zona norte se esperan algunas precipitaciones durante la noche del sábado en municipios como Neiva, Rivera y Tello. En el occidente, localidades como La Plata, La Argentina y Nátaga registrarían cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras durante las tardes y noches del sábado y domingo. Entretanto, en el centro del departamento podrían presentarse precipitaciones desde el domingo en sectores de Garzón, Gigante y Agrado.

Sebastián Dussán, geólogo de la Oficina para la Gestión del Riesgo, afirmo que “en el sur del Huila y el área del macizo colombiano se pronostican lluvias de baja intensidad, pero con mayor continuidad durante el fin de semana, especialmente en San Agustín, Pitalito y Palestina. Sin embargo, la presencia de precipitaciones no significa que desaparezcan los riesgos asociados a las altas temperaturas”.

Frente a este panorama, la Oficina para la Gestión del Riesgo, insistió en la importancia de evitar las quemas abiertas y dar aviso inmediato ante cualquier señal de incendio forestal. Se recomienda a quienes viajen durante el puente festivo consultar los reportes del tiempo y acatar las orientaciones.