Huila desplegará más de 1.200 policías para garantizar la seguridad durante el Día Dulce

Neiva

Más de 1.200 integrantes de la Policía Nacional estarán encargados de fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento del Huila durante la celebración del Día Dulce y el puente festivo. Especialmente en municipios como: Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre, Baraya, Guadalupe y demás municipios, cercanos.

El operativo estará enfocado en prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de las comunidades, mediante recorridos de vigilancia, controles y acompañamiento en zonas comerciales, parques, vías públicas y sectores residenciales. En Pitalito también se contará con el respaldo del Grupo de Operaciones Especiales.

El coronel Camilo Eduardo Buitrago Gutiérrez, expreso que “hacemos un llamado a los padres de familia y cuidadores para que extremen las medidas de protección con los menores de edad. Entre las recomendaciones está acompañar a los niños durante sus recorridos, evitar que transiten solos por lugares poco iluminados”.

Las autoridades indicaron que los uniformados permanecerán atentos para responder ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a la ciudadanía. Asimismo, recordaron que la línea de emergencia 123 estará disponible para reportar hechos que requieran atención policial.