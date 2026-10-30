Neiva tendrá la XII Carrera por la Policía Nacional el 29 de noviembre

Neiva

La XII Carrera por la Policía Nacional, denominada ‘Atletas por la Seguridad’, se realizará el próximo 29 de noviembre en Neiva, luego de que sus organizadores modificaran la fecha y el lugar inicialmente previstos. El evento, que corresponde a la segunda edición en el Huila, tendrá un recorrido de cinco kilómetros.

Carolina Llanos de Mora y Johana Pacheco de Muñoz, líderes de la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional en el Huila, explicaron que la decisión de trasladar la actividad desde Palermo hacia Neiva respondió a las solicitudes de corredores y miembros de la familia policial. Inicialmente, la carrera estaba programada para el 8 de noviembre.

El recorrido comenzará a las 6:00 de la mañana en la glorieta conocida como Madre Tierra, en el sur de Neiva. Desde allí, los participantes se dirigirán hasta la glorieta de Mercaneiva, donde retornarán al punto de partida para completar los cinco kilómetros. La jornada está prevista hasta las 10:00 de la mañana.

De acuerdo con las organizadoras, el evento busca recaudar recursos para los programas de salud, educación y bienestar que desarrolla la asociación en beneficio de los integrantes de la Policía Nacional y sus familias. “Esas donaciones las hacemos para poder llevar a cabo nuestros planes misionales”, explicaron.

La inscripción tiene un valor de $115.000 e incluye camiseta, medalla, tula, bloqueador solar y bebida hidratante. La actividad no tiene límite de edad; está abierta a corredores y familias que deseen participar en esta jornada recreativa.