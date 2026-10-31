Trasladan al director de la cárcel de Palogordo en Girón, Santander. ¿Quién asume el mando?

El capitán Eleasid Durán Sánchez fue trasladado de la dirección de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón, conocida como cárcel de Palogordo, en Santander. La noticia se conoció a través de un mensaje de despedida publicado por el oficial, en el que confirmó la culminación de su gestión al frente del centro penitenciario.

En el pronunciamiento, Durán Sánchez expresó su agradecimiento a las autoridades departamentales y municipales, la Fuerza Pública, los organismos de seguridad, la Rama Judicial y al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, administrativo y contratistas que lo acompañaron durante su permanencia en el cargo.

“Con ocasión de mi traslado y la culminación de mi gestión como director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón, expreso mi sincero agradecimiento”, señaló el capitán en el mensaje.

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El oficial también destacó el trabajo articulado con las diferentes instituciones y las alianzas construidas durante su administración, y aseguró que se lleva la satisfacción de los esfuerzos compartidos para avanzar en la misión institucional.

Hasta el momento, en el mensaje de despedida no se precisó cuál será su nuevo destino

¿Quién asume como nuevo director?