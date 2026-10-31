Armada de Colombia incautó dos toneladas de cocaína en operación combinada con EEUU en el Caribe

La Armada Nacional incautó toneladas de clorhidrato de cocaína durante una operación combinada con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur (JIATF-S) de Estados Unidos, en aguas del mar Caribe colombiano.

Durante el operativo fueron interceptadas dos embarcaciones tipo Go Fast en las que se movilizaban cinco personas. Según la Armada, los tripulantes de una de las motonaves arrojaron parte del cargamento al mar para evitar su incautación, por lo que unidades de Guardacostas desplegaron labores de búsqueda y recuperación.

Las autoridades lograron recuperar 80 bultos que contenían 2.000 paquetes rectangulares. Tras las pruebas realizadas por el CTI de la Fiscalía, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2.001 kilogramos.

De acuerdo con la institución naval, el resultado representa una afectación superior a los 92 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y evitó que más de cinco millones de dosis llegaran a los mercados ilegales.

Los cinco ocupantes de las embarcaciones y las dos motonaves quedaron a disposición de las autoridades competentes.