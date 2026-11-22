MinTIC investiga a operadores por fallas en el bloqueo de señal dentro de cárceles
Los operadores de telecomunicaciones que serán investigados son Starlink, Claro, Movistar, Tigo y Partners Telecom.
MinTIC puso bajo investigación a Starlink, Claro, Movistar, Tigo y Partners Telecom por presuntas fallas en el bloqueo de señales de comunicación dentro de las cárceles.
En La Picota fueron incautados 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems. Además, detectaron conexiones de esta compañía en cuatro cárceles del país.
Alisson Torres Herrera
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...