Imágenes de referencia de cárceles y extorsión. Foto: Getty Images

MinTIC puso bajo investigación a Starlink, Claro, Movistar, Tigo y Partners Telecom por presuntas fallas en el bloqueo de señales de comunicación dentro de las cárceles.

En La Picota fueron incautados 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems. Además, detectaron conexiones de esta compañía en cuatro cárceles del país.