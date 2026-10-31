Capturan en Pereira a colombiano buscado por Perú con circular roja de Interpol por narcotráfico

El Ejército Nacional capturó en Pereira, Risaralda, a José Ramiro Tobón Osorio, alias ‘El Viejo’, señalado de integrar el grupo armado organizado residual (GAO-r) ‘Carolina Ramírez’ y requerido por las autoridades judiciales de Perú por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El procedimiento se realizó el 29 de octubre, hacia las 7:00 de la noche, mediante un operativo coordinado entre la Quinta División del Ejército, el Gaula Militar Eje Cafetero, unidades de la Octava Brigada, el BAIME 2 y el CTI de la Fiscalía.

De acuerdo con la información de Interpol, Tobón Osorio tenía una notificación roja publicada el 23 de mayo de 2025, luego de ser requerido por Perú para cumplir una condena de 25 años de prisión por tráfico ilícito de drogas.

La investigación de las autoridades peruanas lo señala de presuntamente liderar una organización criminal dedicada al financiamiento, adquisición, acondicionamiento y transporte internacional de pasta básica de cocaína. Uno de los envíos habría sido camuflado en granos de café y tenía como destino Rotterdam, en Países Bajos, utilizando el puerto de Paita, en Perú.

Según el Ejército, el capturado estaría asociado a la estructura denominada ‘Alianza del Perú’. Su detención afecta, de acuerdo con la institución, las capacidades financieras y logísticas de esta organización y sus actividades de narcotráfico.