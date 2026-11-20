INPEC mantiene alerta roja a nivel nacional tras advertencia de ataque con explosivos
Caracol Radio pudo confirmar que la medida preventiva continúa vigente mientras persista la alerta roja, luego de que la Policía Nacional alertara sobre una posible afectación con explosivos contra diferentes instalaciones penitenciarias en todo el país.
De acuerdo con un documento interno firmado por la Subdirección de Seguridad y Vigilancia del INPEC, la advertencia policial apunta a un eventual ataque con explosivos contra instalaciones de la entidad en diferentes departamentos del país.
La institución aclaró que la disposición no se limita solamente a la capital, como se había conocido en las últimas horas, ya que los hechos recientes de violencia, según el documento, elevaron el nivel de prevención a todo el territorio nacional.
El documento está dirigido a las direcciones y comandos de vigilancia regional y de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), así como a la escuela de formación y al Grupo de Operativos Especiales.
Entre las órdenes impartidas figura la convocatoria inmediata de consejos de seguridad en cada sede para revisar eventuales fallas operativas y exigir que los funcionarios utilicen elementos de protección balística durante el servicio.
Asimismo, la circular establece “reforzar los canales de comunicación con la Policía Nacional”, para compartir alertas tempranas y solicitar presencia preventiva en las inmediaciones de los penales, especialmente en horas de ingreso o salida de personal y de mayor afluencia de visitantes.
En el instructivo también se contempla pedir puestos de control en zonas periféricas para registrar vehículos y motocicletas y verificar antecedentes.
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....