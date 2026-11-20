"Nuestra labor es hoy una actividad de altísimo riesgo". Director General del INPEC.

De acuerdo con un documento interno firmado por la Subdirección de Seguridad y Vigilancia del INPEC, la advertencia policial apunta a un eventual ataque con explosivos contra instalaciones de la entidad en diferentes departamentos del país.

La institución aclaró que la disposición no se limita solamente a la capital, como se había conocido en las últimas horas, ya que los hechos recientes de violencia, según el documento, elevaron el nivel de prevención a todo el territorio nacional.

El documento está dirigido a las direcciones y comandos de vigilancia regional y de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), así como a la escuela de formación y al Grupo de Operativos Especiales.

Entre las órdenes impartidas figura la convocatoria inmediata de consejos de seguridad en cada sede para revisar eventuales fallas operativas y exigir que los funcionarios utilicen elementos de protección balística durante el servicio.

Asimismo, la circular establece “reforzar los canales de comunicación con la Policía Nacional”, para compartir alertas tempranas y solicitar presencia preventiva en las inmediaciones de los penales, especialmente en horas de ingreso o salida de personal y de mayor afluencia de visitantes.

En el instructivo también se contempla pedir puestos de control en zonas periféricas para registrar vehículos y motocicletas y verificar antecedentes.