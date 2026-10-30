Tabla de posiciones Grupo A de cuadrangulares Torneo de Ascenso: así van Envigado y Unión Magdalena

Comenzó la fase de cuadrangulares para el Grupo A del Torneo de Ascenso, en búsqueda de definir a uno de los dos finalistas que optarán por el título del segundo semestre del 2026. Vale la pena mencionar que Envigado se quedó con el trofeo del Apertura y tiene grandes chances de lograr el ascenso.

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Si el conjunto antioqueño repite título, ascenderá directamente a la primera división para 2027. De ser un equipo diferente, jugará con Envigado la gran final de la B buscando al nuevo integrante de la A. El otro saldría de la tabla anual.

Boca Juniors 1-1 Unión Magdalena

En horario simultáneo se disputaron los dos primeros partidos de la fecha 1 del Grupo A. En el Pascual Guerrero empataron Boca y el conjunto samario, gracias a los goles de Jhon Aponzá al 12’ para los locales y Jhon Lerma al minuto 40′.

Envigado 2-0 Independiente Valle del Cauca

El vigente campeón de la B empezó con pie derecho la fase de cuadrangulares. Dairon Valencia marcó al minuto 28 el primer del partido y luego amplió la ventaja Juan Manuel Quejada al 32′.

Así va el Grupo A de cuadrangulares

POS EQUIPO J PTS 1 Envigado 1 3 2 Boca Juniors Cali 1 1 3 Unión Magdalena 1 1 4 Independiente Valle 1 0

Así se jugará la fecha 2

Lunes 2 de noviembre

- Independiente Valle del Cauca vs. Boca Juniors Cali / 2:00 p.m.

- Unión Magdalena vs. Envigado / 2:00 p.m.