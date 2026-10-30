Tabla de posiciones Grupo A de cuadrangulares Torneo de Ascenso: así van Envigado y Unión Magdalena
Se disputó la fecha 1 de la fase de cuadrangulares del campeonato de la B.
Comenzó la fase de cuadrangulares para el Grupo A del Torneo de Ascenso, en búsqueda de definir a uno de los dos finalistas que optarán por el título del segundo semestre del 2026. Vale la pena mencionar que Envigado se quedó con el trofeo del Apertura y tiene grandes chances de lograr el ascenso.
Torneo de Ascenso: Así quedó el Grupo B tras triunfo del Deportes Quindío
Si el conjunto antioqueño repite título, ascenderá directamente a la primera división para 2027. De ser un equipo diferente, jugará con Envigado la gran final de la B buscando al nuevo integrante de la A. El otro saldría de la tabla anual.
Boca Juniors 1-1 Unión Magdalena
En horario simultáneo se disputaron los dos primeros partidos de la fecha 1 del Grupo A. En el Pascual Guerrero empataron Boca y el conjunto samario, gracias a los goles de Jhon Aponzá al 12’ para los locales y Jhon Lerma al minuto 40′.
Envigado 2-0 Independiente Valle del Cauca
El vigente campeón de la B empezó con pie derecho la fase de cuadrangulares. Dairon Valencia marcó al minuto 28 el primer del partido y luego amplió la ventaja Juan Manuel Quejada al 32′.
Así va el Grupo A de cuadrangulares
|POS
|EQUIPO
|J
|PTS
|1
|Envigado
|1
|3
|2
|Boca Juniors Cali
|1
|1
|3
|Unión Magdalena
|1
|1
|4
|Independiente Valle
|1
|0
Así se jugará la fecha 2
Lunes 2 de noviembre
- Independiente Valle del Cauca vs. Boca Juniors Cali / 2:00 p.m.
- Unión Magdalena vs. Envigado / 2:00 p.m.