Jhon Durán quiere volver a Selección Colombia: golazo en triunfo de Benfica por Copa de Portugal

Jhon Jáder Durán de a poco va encontrando su mejor rendimiento en Benfica. El delantero se reportó con un bonito gol en el triunfo de su equipo 4-1 ante Gil Vicente, en los cuartos de final de la Copa de Portugal.

El antioqueño fue titular para este encuentro luego de haber sido expulsado en la más reciente jornada de Liga ante Santa Clara. Sin embargo, el club apeló la determinación y le suspendieron la sanción a la espera del fallo final, por lo que jugó con motivación el encuentro de Copa.

Golazo de Jhon Jáder Durán

El delantero de 22 años no tuvo mucha incidencia en el partido, pero fue determinante con la única clara que le quedó. Benfica comenzó ganándolo al 36′ con la anotación de Dodi Lukebakio y amplió la ventaja al 40′ por intermedio de Sudakov.

Al regreso del descanso, Lukebakio puso el 3-0 al 54′ y luego descontó Andreas Lause al 56′. El gol de Durán llegó al 81′ y tras un pase de Rafa Silva para la posterior definición con categoría del colombiano, que hizo un amague y luego remató por encima del arquero.

Benfica ahora deberá medirse contra Porto en semifinales, mientras que por la otra llave se enfrentarán Sporting de Portugal contra Famalicao.

Durán quiere volver a Selección Colombia

Esta fue la quinta anotación de Durán en lo que va de la temporada con Benfica en 15 partidos disputados, de los cuales 3 han sido por Europa League, 1 por Liga de Portugal y el otro en Copa de Portugal.

La anotación del delantero llega en visperas de la próxima convocatoria de la Selección Colombia con miras a los amistosos ante Chile del 13 de noviembre en Cali y del 17 de noviembre ante el mismo rival en Santiago de Chile. Se espera que la lista se conozca entre el jueves 5 de noviembre y el viernes 6.

La última convocatoria de Durán fue hace más de un año, cuando Colombia se enfrentó ante Perú en la fecha FIFA de junio de 2025. En ese partido disputado en Barranquilla, el delantero salió de la concentración por un presunto problema lumbar, aunque luego surgió el rumor de un eventual encontronazo que tuvo en el camerino.