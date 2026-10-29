🔴 EN VIVO América vs. Fortaleza por Liga Colombiana 2026-ll HOY: transmisión y minuto a minuto

El Escarlata irá en búsqueda del liderato, mientras que Fortaleza ya está eliminado.

Este jueves 29 de septiembre a las 6:30 p.m., el Fortaleza visitará al America de Cali en un duelo aplazado correspondiente a la fecha 5 de la Liga Colombiana. El equipo vallecaucano llega al partido estando ya clasificado a los cuadrangulares finales, mientras que el conjunto bogotano está en la parte baja de la tabla y ya no tiene posibilidades.

Así llegan los equipos

Fortaleza llega a enfrentar el compromiso luego de empatar en casa frente al Deportivo Cali, que también es uno de los ya clasificados a las instancias finales. El equipo de los ‘Amix’ es penúltimo con 12 unidades y ya no tiene posibilidades de clasificar a los ocho, además, no peligra en el descenso ni lucha por reclasificación.

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Por parte de la ‘Mechita’, ganaron 3-1 al Cúcuta Deportivo y lograron su clasificación, mientras que le complicaron el ingreso a cuadrangulares a su rival. Por otro lado, el América sigue luchando en la reclasificación, pues son segundos con 63 puntos, apenas dos más que Santa Fe. Si logra quedarse con el segundo lugar significaría cupo directo a Copa Libertadores, mientras que si ocupa el tercer lugar, deberá jugar los clasificatorios previos.

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