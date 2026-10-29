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29 oct 2026 Actualizado 13:40

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Fútbol

Torneo de Ascenso: Así quedó el Grupo B tras triunfo del Deportes Quindío

Los cuadrangulares finales comenzaron este miércoles en Armenia.

Los jugadores del Quindío festejan su triunfo ante Real Cundinamarca / Instagram: Deportes Quindío.

Los jugadores del Quindío festejan su triunfo ante Real Cundinamarca / Instagram: Deportes Quindío.

Los jugadores del Quindío festejan su triunfo ante Real Cundinamarca / Instagram: Deportes Quindío.
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Comenzaron los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso, en busca de definir los próximos dos equipo que estarán en la primera división del fútbol colombiano durante la temporada 2027.

Las semifinales dieron inicio este miércoles en Armenia, donde el Deportes Quindío hizo respetar su localía y se impuso 2-0 al Real Cundinamarca, triunfo clave para los cuyabros, puesto que se enfrentaban al equipo que poseía el punto invisible.

En medio de un partido bastante apretado, los dos goles del triunfo cayeron en la recta final del encuentro. Alejandro Álvarez fue la gran figura del encuentro, abriendo el marcador al minuto 73 y decretando el 2-0 definitivo al minuto 81.

Tabla de posiciones Grupo B

Pos.EquipoPJPTS
1Deportes Qundío13
2Real Cartagena00
3Tigres FC00
4Real Cundinamarca10

Más información

Así las cosas, la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales concluirá este jueves con el duelo en el Estadio Metropolitano de Techo entre Tigres y Real Cartagena. Dicho partido dará inicio a las 4:00PM.

Así se jugará el Grupo A

Este mismo jueves se estará disputando la primera fecha del Grupo A del Torneo de Ascenso, el cual se encuentra integrado por Boca Juniors de Cali, Envigado, campeón del primer semestre, Independiente Valle del Cauca y Unión Magdalena.

[2:00PM] Boca Juniors de Cali Vs. Unión Magdalena

[2:00PM] Envigado Vs. Independiente Valle del Cauca

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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