Torneo de Ascenso: Así quedó el Grupo B tras triunfo del Deportes Quindío

Los jugadores del Quindío festejan su triunfo ante Real Cundinamarca / Instagram: Deportes Quindío.

Comenzaron los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso, en busca de definir los próximos dos equipo que estarán en la primera división del fútbol colombiano durante la temporada 2027.

Las semifinales dieron inicio este miércoles en Armenia, donde el Deportes Quindío hizo respetar su localía y se impuso 2-0 al Real Cundinamarca, triunfo clave para los cuyabros, puesto que se enfrentaban al equipo que poseía el punto invisible.

En medio de un partido bastante apretado, los dos goles del triunfo cayeron en la recta final del encuentro. Alejandro Álvarez fue la gran figura del encuentro, abriendo el marcador al minuto 73 y decretando el 2-0 definitivo al minuto 81.

Tabla de posiciones Grupo B

Pos. Equipo PJ PTS 1 Deportes Qundío 1 3 2 Real Cartagena 0 0 3 Tigres FC 0 0 4 Real Cundinamarca 1 0

Así las cosas, la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales concluirá este jueves con el duelo en el Estadio Metropolitano de Techo entre Tigres y Real Cartagena. Dicho partido dará inicio a las 4:00PM.

Así se jugará el Grupo A

Este mismo jueves se estará disputando la primera fecha del Grupo A del Torneo de Ascenso, el cual se encuentra integrado por Boca Juniors de Cali, Envigado, campeón del primer semestre, Independiente Valle del Cauca y Unión Magdalena.

[2:00PM] Boca Juniors de Cali Vs. Unión Magdalena

[2:00PM] Envigado Vs. Independiente Valle del Cauca