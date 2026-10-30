Superintendencia de Industria y Comercio autorizó venta de Presto a Nutresa, de Gilinski

La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la venta de Presto a Nutresa, una empresa propiedad de la familia Gilinski.

La entidad realizó un estudio en el que determinó que esta operación no representa un riesgo para la libre competencia económica.

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“La SIC analizó los mercados nacionales de comercialización de: distribución mayorista de alimentos; distribución de helados institucionales; restaurantes; y distribución minorista de helados en el canal catering. La Autoridad identificó que los intervinientes operan en los mismos y en diferentes niveles de la cadena de valor de los mercados previamente mencionados, por lo tanto, la operación implica una integración de naturaleza horizontal y vertical”, afirmó la entidad de vigilancia y control.

Además, la entidad tuvo en cuenta que si no se aprobaba esa operación, la cadena de restaurantes dejaría de operar pues estaba quebrada y entró en liquidación.

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“Adicionalmente, la situación financiera y operativa de FRANQUICIAS Y CONCESIONES permite considerar un escenario contrafactual en el que Presto dejaría de operar en ausencia de la integración, circunstancia que redujo las preocupaciones competitivas atribuibles a la operación”, remató la entidad.