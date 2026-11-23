La Federación Colombiana de Municipios, encargada de administrar el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), aclaró que la devolución de recursos por supuestas fotomultas ilegales no se cumplirá de manera automática hasta agotar el debido proceso adelantado para determinar su viabilidad.

La institución salió a esclarecer la situación de más de 7.5 millones de fotomultas que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte del Gobierno anterior habían anunciado que tendrían que ser revocadas.

En ese momento, dichas autoridades anunciaron haber encontrado irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección, por lo que quedarían sin validez 5.832.906 comparendos sin pagar, y se tendrían que reembolsar otros 1.582.398 comparendos que ya habían sido pagados.

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Sin embargo, este 23 de noviembre Fedemunicipios aseguró que “esta orden no estuvo respaldada en ningún acto administrativo” y que, por lo tanto, “solo podrá ser cumplida luego de agotar todas las etapas del debido proceso establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

De hecho, la institución calificó como “falsas expectativas” las versiones que apuntan a la posibilidad de una reclamación inmediata del dinero de las multas: “es una mentira y un engaño que no se debe tolerar”.

Fedemunicipios insistió en que la devolución de esos recursos no sucederá “hasta cuando se surtan todas las etapas del debido proceso adelantado por la Superintendencia de Transporte” que determinará si es viable o no la anulación de los comparendos.

Además, la Federación también aclaró que el SIMIT es un sistema nacional de información que integra y actualiza la información sobre multas y sanciones de tránsito. Es decir, no tiene competencia en la operación de cámaras de fotodetección, ni en la imposición de comparendos o la determinación de su legalidad.

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¿Se va a devolver el dinero de fotomultas “ilegales”?

Aún no se puede dar por hecho que esa cantidad de fotomultas, supuestamente irregulares, vaya a ser anulada, ni que se vaya a devolver dinero de multas que ya han sido pagadas.

A pesar de que en su momento el Ministerio y la Supertransporte fueron tajantes en sus afirmaciones, la decisión concreta que se tomó en ese entonces fue la apertura de una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones.

La investigación aún sigue su curso y puede tomar más tiempo en llegar a decisiones concretas y definitivas, teniendo en cuenta que durante el proceso puede haber recursos y argumentos de defensa por parte de los señalados.

Sin embargo, cabe también mecionar que el presidente actual, Abelardo de la Espriella, anunció una revisión nacional de los sistemas de fotodetección utilizados para imponer comparendos en Colombia, tras detectar posibles irregularidades en varios dispositivos.

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