Presto, el reconocido restaurante, se quebró y va a liquidación: buscan venderlo para no cerrar

Caracol Radio conoció en primicia que el reconocido restaurante de hamburguesas Presto entró en quiebra y se irá a liquidación.

Esto se da debido a que se incumplió el acuerdo de reorganización, es decir, a esos compromisos a los que llegaron para ir pagando sus deudas.

La liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades, Mónica Macías, busca vender la empresa para no cerrar los establecimientos.

Hay que recordar que esta empresa fue admitida al proceso de reorganización empresarial el 13 de julio de 2023 y el pasado 30 de abril de 2026 fue confirmado el acuerdo de reorganización.

Pero el 30 de septiembre de 2026 la apoderada de la empresa presentó una solicitud de liquidación judicial en razón a decisión tras el resultado de un estudio para determinar la capacidad de continuar como negocio en marcha, en el que se demostró la disminución del flujo de caja, y el retraso en la atención de gastos de administración.

Por tanto, la Superintendencia de Sociedades, aseguró que se “decidió promover la apertura del proceso de liquidación judicial en razón a dificultades para continuar con la hipótesis de negocio en marcha, y los incumplimientos de obligaciones pos-acuerdo”.

Asimismo, la entidad decreto el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la deudora susceptibles de ser embargados.

¿Qué pasará con los locales?

A través de un comunicado, la liquidadora señaló que los puntos Presto permanecerán abiertos y atendiendo con normalidad, hasta nueva orden.

“Esta decisión busca preservar la unidad económica productiva, es decir, proteger el valor de la marca, sus puntos de venta y el trabajo de quienes hacen posible cada hamburguesa, porque mantener la operación es también la mejor forma de proteger a los acreedores”, señaló Macías.

¿Y qué hacen a quienes les deben dinero?

A todas las personas y empresas a quienes Presto les deba dinero, sin importar el monto deben presentar su crédito en el proceso.

Una vez la Superintendencia de Sociedades publique el aviso de apertura, contarán con un plazo de veinte (20) días para hacerlo, y quienes lo presenten tarde quedarán en el último lugar para recibir pago. Les recomendamos no esperar.

La liquidadora señaló que en la página web www.monicaamacias.com encontrarán un formulario de presentación de créditos. Una vez diligenciado, deben enviarlo junto con los documentos que soporten lo que se les debe, como facturas, contratos o comprobantes, al correo fraycoenliquidacionj@gmail.com. Es un trámite sencillo y no necesitan abogado para hacerlo.