¿Es legal prohibir las mascotas en un edificio en Colombia? Ley de propiedad horizontal responde

Los conjuntos residenciales, locales y oficinas o las denominadas propiedades horizontales pueden establecer normas para garantizar el buen ambiente entre las personas que transitan o habitan estos espacios.

Sin embargo, es frecuente la pregunta sobre si pueden o no impedir que los animales domésticos se movilicen o permanezcan en las zonas comunes.

En Colombia, el tener animales domésticos está contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana o la Ley 1801 de 2016. En 2020, por medio de la Ley 2054, se modificó el artículo 117 de la normativa, en el que se establece que no se puede prohibir el tránsito ni la permanencia de mascotas en las zonas comunes de las propiedades horizontales.

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¿Un edificio puede prohibir tener mascotas?

La modificación del artículo 117 de la Ley 1801 de 2016 significó para las administraciones la invalidez de las normas internas que prohibían el desplazamiento de los residentes con sus mascotas por las zonas comunes, tales como pasillos, ascensores, jardines, entre otras. Es decir, no está prohibido.

La norma también contempla que los administradores están autorizados para no aplicar las normas de los manuales de convivencia que contradigan este artículo. De igual manera, la ley concede la responsabilidad de solicitar a la asamblea la actualización del reglamento interno para ajustarlo a la normativa vigente.

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¿Cuáles son las restricciones que puede establecer la administración?

Pese a que la ley determina que no se puede prohibir el tránsito por las zonas comunes de las propiedades horizontales, no menciona restricciones frente a las condiciones para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los residentes. Entre las normas propuestas por las administraciones pueden estar:

Uso de correa.

Los perros clasificados como potencialmente peligrosos deben cumplir los requisitos legales, incluido el uso de bozal y el permiso.

Los responsables deben recoger el excremento de los animales.

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¿Qué hacer si prohíben tener mascotas en la propiedad horizontal?

En caso de que a una persona le impidan el desplazamiento con su mascota por las zonas comunes, puede solicitar que se revise el manual de convivencia de la propiedad y que se ajuste al artículo 117 de la Ley 1801 de 2016. Para ello, puede seguir estos pasos:

1. Revisé el manual de convivencia e identifiqué la norma que establece la restricción.

2. Diríjase a la administración y dentro del comunicado use el artículo 117 de la Ley 1801 de 2016, modificado por la Ley 2054 de 2020.

3. Solicite que se revise la norma que contradice el artículo 117.

4. Conserve los documentos que se van dando a lo largo de la comunicación con la administración por si es necesario buscar orientación jurídica.

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