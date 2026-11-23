El dólar estadounidense es la divisa más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por lo mocionado anteriormente, es que la variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Dólar Colombia

Para este 23 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.461,9 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 20 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del lunes con un crecimiento del 46.8 pesos colombianos.

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Precio dólar hoy en Colombia

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente en el territorio nacional. Para este 23 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,306 - Venta a $3.417

Compran a $3,306 - Venta a $3.417 Cali: Compran a $3.200 - Venta a $3.400

Compran a $3.200 - Venta a $3.400 Cúcuta: Compran a $3.400 - Venta a $3.500

Compran a $3.400 - Venta a $3.500 Medellín: Compran a $3.252 - Venta a $3.373

Compran a $3.252 - Venta a $3.373 Pereira: Compran a $3.270 - Venta a $3.370

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Euro a peso colombiano

El euro, es la divisa de los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.840,30 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un crecimiento de $77,90 pesos colombianos, lo que representa una variación del 2.07%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.460,74 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $17,27 pesos colombianos, equivalente al 0,96%.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 87,94 dólares, lo que representa un decrecimiento de 2.26% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 90,50 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 87,87 dólares.

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Bitcoin

Para la jornada de este 23 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 61.266 dólares, lo que representa una variación de 542 respecto a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece 0,89%.

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