No refleja niveles de transparencia: María C. Machado por acuerdo petrolero con Nabep, socio de EEUU

Este 29 de octubre, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ofreció sus primeras declaraciones en territorio venezolano tras su regreso el pasado domingo 25.

Consultada por Caracol Radio sobre qué había cambiado desde su denuncia sobre los siete intentos frustrados para ingresar al país hasta poder hacerlo el pasado domingo, Machado indicó: “Aprendimos lo que no podíamos hacer y lo hicimos distinto” y aseguró que “no lo veían venir”.

Sin embargo, evitó responder quiénes o cuáles países la apoyaron para su ingreso asegurando que se trató de una operación organizada por su equipo.

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“Quienes persiguieron siguen en el poder. No voy a poner en riesgo a nadie”, puntualizó.

También respondió a Caracol Radio sobre las declaraciones de Delcy Rodríguez, quien se dirigió al país minutos antes de que Machado lo hiciera y vistiendo igual que ella, un traje blanco.

Machado cuestionó que Rodríguez dijera que podía transformar al Estado y los señaló de “destruir” al país y convertirlo en un “santuario del narcotráfico. Dicen que ahora van a construir un sistema en el que exista justicia (…) Los venezolanos sabemos quién es quién”.

Asimismo agregó que el que Rodríguez dijera que habrá elecciones “es un efecto del domingo 25”.

“No es un acuerdo transparente”

Aunque Machado insistió en que Estados Unidos es el aliado más importante, mantiene una relación de “mutuo respeto” y que agradeciera al presidente Donald Trump, reiteró su crítica al acuerdo petrolero firmado entre el gobierno venezolano con Nabep, socio de la administración estadounidense.

Indicó que no es transparente así como la figura del empresario Alejandro Bentancourt.

“Claro que queremos inversión. El tema es cómo y con quién”, dijo agregando que todos los contratos legalmente firmados se van a respetar y que los inversionistas “están comprando una opción financiera porque saben el potencial” del país pero que se requiere seguridad jurídica.

María Corina Machado también señaló que espera que se conforme, en un nuevo gobierno, una comisión de la verdad que pueda garantizar la no repetición y la reparación de víctimas.

“Un país que necesita justicia no impunidad”, indicó señalando que no puede hablar de delitos porque espera que haya un sistema de justicia independiente.

La premio Nobel de Paz 2025 manifestó que su presencia en Venezuela es “para asegurarnos que sea ordenada y pacífica la transición (…) A movilizar a los ciudadanos e incorporar a todos los sectores a este proyecto de país”.

En relación a las elecciones, sostuvo que el plan de tres fases promovido por Estados Unidos “avanza” y que con las últimas declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, “han quedado más claro los plazos”.

Finalmente dijo que hasta ahora no ha no ha recibido ningún mensaje para reunirse con Delcy Rodríguez y que mantiene una excelente relación con presidentes de la región entre ellos, el presidente Abelardo De La Espriella.

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