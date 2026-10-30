Neiva registra 750 muertes al año por enfermedades circulatorias y cardiovasculares

Neiva

Las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares representan una seria amenaza para la salud de los habitantes de Neiva. De acuerdo con cifras entregadas por la Secretaría de Salud Municipal, cerca de 750 personas fallecen cada año por enfermedades circulatorias, entre ellas infartos y accidentes cerebrovasculares.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular (ACV), la funcionaria Andreina Vallejo explicó que “esta condición se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro, ya sea por la obstrucción de una arteria o por la ruptura de un vaso sanguíneo. Durante un episodio de este tipo pueden morir aproximadamente 1,9 millones de neuronas por minuto, por lo que la atención médica inmediata resulta fundamental para reducir las secuelas y las discapacidades”.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la hipertensión arterial, el colesterol y los triglicéridos elevados, la mala alimentación y el sedentarismo. Aunque la enfermedad afecta principalmente a personas mayores de 60 años, las mujeres representan el 53 % de los pacientes afectados por accidentes cerebrovasculares.

Se recomienda identificar las señales de alarma mediante la palabra RÁPIDO, rostro desviado, alteraciones del equilibrio, pérdida de fuerza en brazos o piernas, dificultad para hablar y atención de urgencia. Asimismo, la entidad reportó 31 muertes por diabetes en población de 30 a 70 años.