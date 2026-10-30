Megaoperativo en Neiva dejó capturas, armas incautadas y motocicletas recuperadas

Neiva

Un megaoperativo adelantado por la Alcaldía de Neiva y la Policía Metropolitana dejó como resultado varias capturas, la aprehensión de un adolescente y la recuperación de motocicletas hurtadas, durante intervenciones realizadas en diferentes sectores de la capital huilense.

Las acciones se desarrollaron durante la noche y la madrugada del miércoles en las comunas 6, 8, 9 y 10, con la participación de unidades especializadas como GOES, SIJIN, SIPOL, DELTA y GAULA, además del acompañamiento de la Fiscalía y el Ejército Nacional.

Entre los resultados se destaca la captura de dos hombres requeridos mediante orden judicial por investigaciones relacionadas con homicidio agravado y otros delitos. Asimismo, en los barrios Nazareno y Las Cristalinas fueron capturados un adulto y aprehendido un adolescente por presuntas conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. En estos procedimientos se incautaron 14 papeletas de tusi y 73 cigarrillos artesanales de marihuana.

En materia de seguridad, también fueron incautadas 40 armas cortopunzantes, un arma de fuego calibre 9 milímetros y 10 kilogramos de marihuana hallados en bodegas de empresas de mensajería. A esto se suma la recuperación de dos motocicletas hurtadas durante la jornada y otras ocho en el barrio Los Parques, donde también fueron incautados siete celulares, una bicicleta y munición de diferentes calibres.

El secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara Castro, destacó la articulación entre las autoridades y aseguró que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad, especialmente durante el fin de semana de Halloween, con el propósito de prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.