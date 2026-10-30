Neiva desplegará 400 policías y nuevas medidas para garantizar un Halloween seguro y tranquilo

Neiva

Las autoridades de Neiva pondrán en marcha un dispositivo especial de seguridad durante la celebración de Halloween, con la participación de 400 policías y el respaldo del Ejército Nacional. La estrategia busca prevenir situaciones que pongan en peligro a los menores de edad y garantizar la tranquilidad de las familias durante las actividades programadas en la ciudad.

Se expidió el Decreto 0551 de 2026, que establece medidas especiales para mantener el orden público y la convivencia. La disposición contempla la prohibición de caravanas y concentraciones de motocicletas, el porte de armas de fuego y traumáticas, así como el uso de harinas y espumas. Las restricciones regirán desde las 6:00 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la tarde del domingo primero de noviembre. Además, seguirá vigente la restricción del parrillero en el microcentro y la circulación de motos entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

El secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara Castro, indicó que “los uniformados estarán distribuidos en centros comerciales, instituciones educativas, escenarios deportivos, avenidas y sectores de mayor concentración de personas. A este trabajo se sumarán 50 militares organizados en dos escuadrones motorizados, quienes realizarán patrullajes conjuntos y controles en los principales ingresos a la capital huilense”.

Finalmente, el funcionario invitó a padres de familia y cuidadores a no perder de vista a los niños durante los recorridos para recoger dulces, acompañarlos en todo momento y procurar que transiten por lugares iluminados y seguros.