Más de cinco días sin energía en zona rural de Chitagá, Norte de Santander

Norte de Santander.

Más de cinco días completa sin servicio de energía eléctrica el centro poblado de Chucarima, en zona rural del municipio de Chitagá, en Norte de Santander.

La situación genera preocupación por las afectaciones que puede ocasionar en la educación, el comercio y las actividades agrícolas de esta comunidad.

Desde la administración municipal señalaron que la interrupción estaría relacionada con conexiones ilegales atribuidas al sector minero, una situación que llevó al alcalde de Chitagá, Yorman Suárez, a anunciar acciones para buscar una solución y evitar que estas prácticas sigan perjudicando a los habitantes.

“Desde la administración municipal rechazamos estas actuaciones y no vamos a permitir que se vea afectada la educación, que se vea afectado el comercio y que se vea afectado el campo, debido a esas malas decisiones”, manifestó el mandatario.

Suárez anunció que convocará una reunión con las partes involucradas para avanzar en una solución que permita restablecer el servicio y establecer compromisos que impidan la repetición de estos hechos.

El alcalde insistió en la necesidad de encontrar una salida definitiva que garantice la continuidad del suministro eléctrico y permita a los habitantes desarrollar sus actividades cotidianas sin nuevas interrupciones por este tipo de situaciones.