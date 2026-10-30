Gobernador del Táchira, en Venezuela, pide no viajar a Norte de Santander

Frontera

El gobernador del estado Táchira, en Venezuela, Freddy Bernal, se pronunció frente a los más recientes hechos violentos que se han registrado en la ciudad de Cúcuta, incluso a escasos metros de la línea fronteriza, expresando su preocupación.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades venezolanas mantienen activos los mecanismos de seguridad para preservar la tranquilidad en la zona fronteriza.

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“Nos preocupa profundamente la lamentable situación que está viviendo Colombia, y muy en particular el Norte de Santander. Son años de enfrentamiento, de atentado, de sicariato, que por supuesto, desde aquí le vamos, es a la esperanza de que Colombia consiga un camino para la paz”, dijo Bernal.

Táchira refuerza los controles de seguridad en la frontera

Por lo anterior, el gobernador del estado Táchira anunció que refuerza los controles de seguridad sobre la línea fronteriza y que mantiene reuniones permanentes con los organismos de seguridad e inteligencia para fortalecer la vigilancia en la frontera.

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“Hemos tenido reuniones con el comandante de la REDI, ZODI, CONAS, GOES, SEBIN, DIGCIM, Policía del Táchira para seguir manteniendo el cordón de seguridad que hemos tenido durante varios años y se ha ido afinado en los últimos meses los organismos de inteligencia para saber cómo se mueve una frontera tan permeable”.

Aseguró además que tiene un reto y es mantener su territorio, el Táchira, en paz, tanto para la población en general, como para los comerciantes y empresarios que hacen presencia en esa zona de Venezuela.

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Gobernador recomienda precaución a quienes viajen a Norte de Santander

Sus declaraciones fueron más allá y le pidió a los venezolanos que, si no es necesario, no viajen a Norte de Santander por estos días.

“Yo lo que diría es que quien no tenga obligatoriamente que ir al Norte de Santander por alguna tarea, creo que no es hora de ir a un lugar donde en cualquier parte estalle una bomba, ametrallan, vuelan una unidad policial, una unidad de la DIAN”, expresó el mandatario venezolano.

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Finalmente indicó que está con toda su disposición para brindar apoyo a los mandatarios regionales de Norte de Santander.

“Nuestro apoyo solidario al gobernador William Villamizar, al alcalde Jorge Acevedo, y pedirles y añoramos que las medidas que estén tomando el interior de Colombia sirvan para traer lo más hermoso que puede tener cualquier pueblo, que es la paz”.