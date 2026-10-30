Fuertes lluvias provocan inundaciones, deslizamientos y congestión vehicular en Ocaña. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Norte de Santander

El municipio de Ocaña, en Norte de Santander, fue epicentro de un torrencial aguacero la tarde y noche de este jueves 29 de octubre, generando diferentes emergencias, entre ellas inundaciones, deslizamientos de tierra y crecientes en los ríos.

La lluvia provocó afectaciones en materia de movilidad en varios puntos de la ciudad.

Organismos de socorro y personal de la oficina de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Ocaña atendieron las emergencias reportadas en diferentes sectores del municipio, para evaluar la magnitud de las afectaciones.

“La Alcaldía de Ocaña, a través de las Secretarías de Gobierno y Vías, Infraestructura y Vivienda, en compañía de los organismos de socorro del municipio, realizan un recorrido por diferentes sectores, verificando las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias registradas en horas de la tarde”, dijo la administración municipal a través de un comunicado.

Autoridades mantienen monitoreo en diferentes sectores

Así mismo, indicaron que adelantan las labores de verificación y evaluación para establecer las condiciones de los sectores más afectados por las lluvias.

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“Durante estas labores se adelanta la evaluación de las condiciones en sectores como Venecia, Los Arales, la curva de Los Almendros y Libardo Alonso, con el propósito de identificar las situaciones presentadas y coordinar las acciones necesarias para atender las posibles afectaciones”.

Finalmente pidieron a la comunidad mantenerse informados y atentos a los reportes oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y reportar cualquier situación de riesgo a los organismos de socorro.