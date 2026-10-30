Fenómeno de El Niño: 14.000 litros de agua semanales en zona rural de Barrancabermeja, Santander

Cada semana llegarán 14.000 litros de agua a la vereda Campo Galán, en la zona rural de Barrancabermeja. La entrega hace parte de las medidas adoptadas por la Alcaldía para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar el abastecimiento en sectores con dificultades de acceso al agua.

El suministro estará dirigido a una institución educativa del corregimiento El Llanito, donde estudian 170 niños que durante años han enfrentado problemas para contar con agua suficiente para sus actividades diarias.

Según la Alcaldía, la institución llevaba más de 15 años con dificultades de abastecimiento. La situación también afectaba la preparación de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Hasta ahora, la comunidad dependía del agua proveniente de un pozo que no reunía las condiciones necesarias para el consumo humano. Cuando necesitaban agua para preparar los alimentos, debían desplazarse cerca de un kilómetro para conseguirla.

La Alcaldía instaló tres tanques para almacenar el agua que será suministrada cada ocho días mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja.

En total, la institución recibirá 14.000 litros semanales para atender las necesidades de los estudiantes, especialmente las relacionadas con la preparación de alimentos y las condiciones sanitarias.

“Ya tenemos la articulación con el Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja en una frecuencia semanal; cada ocho días van a tener la tranquilidad de contar con 14 mil litros de agua”, explicó Didier González Navarro, director de Gestión del Riesgo.

La entrega también busca garantizar que el servicio de alimentación escolar pueda continuar, teniendo en cuenta que a esta institución llegan estudiantes de diferentes veredas y sectores cercanos al río.