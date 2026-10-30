La versión del abogado de ‘El Gatico’ sobre su detención en Barranquilla

La captura de Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias ‘El Gatico’ e hijo de la fallecida empresaria Enilce López, tuvo una versión distinta por parte de su defensa. El abogado Diego Muñetón aseguró que su representado no fue detenido durante un operativo de la Policía, sino que se entregó voluntariamente después de conocer que existía una nueva orden de captura en su contra.

En diálogo con Caracol Radio, el defensor sostuvo que Alfonso López ya se encontraba en Mediclínica, en el norte de Barranquilla, cuando recibió la notificación sobre la decisión judicial que ordenaba su detención.

Lea también: Una iglesia para Ariguaní: la promesa de Poncho Zuleta por rescatar a Kbeto y su agrupación

Según Muñetón, fue el propio procesado quien le manifestó su intención de ponerse a disposición de las autoridades, por lo que se adelantaron las gestiones correspondientes para concretar la entrega.

“Es falso que el señor Jorge Luis haya sido capturado en un operativo de la Dijín. Cuando Jorge Luis se enteró por parte de este defensor que se le había definido la situación jurídica con una detención y ordenado su captura, él ya se encontraba en la IPS Mediclínica y de una vez me dijo que hiciera todo lo concerniente a su entrega voluntaria”, manifestó.

El abogado agregó que el procedimiento se coordinó con la Oficina de Derechos Humanos de Barranquilla, la Fiscalía 85 de Derechos Humanos y la Fiscalía 77. También confirmó que su defendido continúa recibiendo atención médica en ese centro asistencial.

La orden de captura fue emitida por una Fiscalía especializada de Bogotá, bajo los parámetros de la Ley 600, por la presunta responsabilidad de Alfonso López en el homicidio del líder sindical Guillermo Montero Carpio, ocurrido en Sincelejo.

Un hecho que también llama la atención es que Mediclínica es el mismo centro asistencial donde alias ‘El Gatico’ fue víctima de un atentado sicarial el 24 de mayo de 2024.

Cabe recordar que Jorge Luis Alfonso López permanecía en libertad condicional desde finales de 2025, en el marco de la condena que recibió por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en febrero de 2005.