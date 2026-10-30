Una iglesia para Ariguaní: la promesa de Poncho Zuleta por rescatar a Kbeto y su agrupación

El cantante vallenato Poncho Zuleta anunció que construirá una iglesia en Ariguaní, Magdalena, en reconocimiento a los habitantes que participaron en el rescate de su hijo Kbeto Zuleta y de los demás integrantes de su agrupación, luego del grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 26 de octubre.

El artista hizo el anuncio a las afueras de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, mientras esperaba información sobre la evolución médica de su hijo.

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Visiblemente conmovido, Poncho Zuleta agradeció a los pobladores que se movilizaron para auxiliar a los músicos y sacarlos del río Ariguaní, después de que el vehículo en el que se transportaban sufriera el accidente.

“Les prometí una iglesia para el pueblo cuando mi hijo se pare de aquí”, expresó el reconocido intérprete, al destacar la solidaridad de esta comunidad en medio de la emergencia.

De esta manera, el juglar del vallenato busca retribuir con una obra para la comunidad la ayuda que recibieron sus familiares y músicos en uno de los momentos más difíciles que ha atravesado su familia.