El mensaje de Gustavo Petro a Barranquilla sobre el futuro de la ciudad

El expresidente Gustavo Petro hizo un llamado a los barranquilleros a respaldar un proyecto político que permita “transformar el rumbo de la ciudad y convertirla en una verdadera capital del Caribe”.

Durante una conversación con el senador Orlando de la Hoz, el exmandatario planteó la necesidad de recuperar el carácter liberal y progresista que, según dijo, históricamente ha identificado a Barranquilla.

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“¿Por qué Barranquilla tiene que estar al lado del fascismo cuando fue liberal, gaitanista y por donde entraron las grandes innovaciones modernas de las que aún puede contar Colombia?”, expresó el expresidente.

Petro también insistió en que Barranquilla debe proyectarse como capital del Caribe.

“Incidiendo en un gobierno local que, en lugar de que se roben la plata, mafias y clanes familiares apunte a una Barranquilla realmente hipermoderna”. indicó.

Por su parte, el senador Orlando de la Hoz anunció que próximamente estarán en la ciudad dialogando con diferentes sectores del Pacto Histórico.

La conversación se produce en medio de las discuciones en redes sociales sobre un eventual interés del expresidente Petro en participar de las próximas elecciones regionales del 2027.