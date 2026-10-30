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30 oct 2026 Actualizado 11:32

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El mensaje de Gustavo Petro a Barranquilla sobre el futuro de la ciudad

Petro también insistió en que Barranquilla debe proyectarse como capital del Caribe.

Gustavo Petro, former president of Colombia, speaks at the 2026 Zocalo International Book Fair in Mexico City, Mexico, on October 10, 2026. Petro stated that Mexico faces risks of far-right foreign technological intervention and the use of algorithms in upcoming elections, describing the practice as &#039;&#039;techno-fascism&#039;&#039; and comparing it to methods he claimed were used in Colombia&#039;s elections. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images)

Gustavo Petro, former president of Colombia, speaks at the 2026 Zocalo International Book Fair in Mexico City, Mexico, on October 10, 2026. Petro stated that Mexico faces risks of far-right foreign technological intervention and the use of algorithms in upcoming elections, describing the practice as ''techno-fascism'' and comparing it to methods he claimed were used in Colombia's elections. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Gustavo Petro, former president of Colombia, speaks at the 2026 Zocalo International Book Fair in Mexico City, Mexico, on October 10, 2026. Petro stated that Mexico faces risks of far-right foreign technological intervention and the use of algorithms in upcoming elections, describing the practice as &#039;&#039;techno-fascism&#039;&#039; and comparing it to methods he claimed were used in Colombia&#039;s elections. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images)
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El expresidente Gustavo Petro hizo un llamado a los barranquilleros a respaldar un proyecto político que permita “transformar el rumbo de la ciudad y convertirla en una verdadera capital del Caribe”.

Durante una conversación con el senador Orlando de la Hoz, el exmandatario planteó la necesidad de recuperar el carácter liberal y progresista que, según dijo, históricamente ha identificado a Barranquilla.

Lea también: La versión del abogado de ‘El Gatico’ sobre su detención en Barranquilla

“¿Por qué Barranquilla tiene que estar al lado del fascismo cuando fue liberal, gaitanista y por donde entraron las grandes innovaciones modernas de las que aún puede contar Colombia?”, expresó el expresidente.

Petro también insistió en que Barranquilla debe proyectarse como capital del Caribe.

“Incidiendo en un gobierno local que, en lugar de que se roben la plata, mafias y clanes familiares apunte a una Barranquilla realmente hipermoderna”. indicó.

Por su parte, el senador Orlando de la Hoz anunció que próximamente estarán en la ciudad dialogando con diferentes sectores del Pacto Histórico.

La conversación se produce en medio de las discuciones en redes sociales sobre un eventual interés del expresidente Petro en participar de las próximas elecciones regionales del 2027.

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