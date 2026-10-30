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La confesión de Diego Cadena que pidió anular en la casación

En una llamada con un periodista, el llamado abogánster Diego Cadena admitió que le había ofrecido al testigo Juan Guillermo Monsalve efectuar un trámite jurídico gratuito a cambio de su retractación. La prueba reina del soborno.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó, por unanimidad, la casación pedida por Cadena, concluyendo el escrito de esta manera:

“La Sala inadmitirá los cuatro cargos formulados por la defensa de Diego Javier Cadena Ramírez, debido a las deficiencias de fundamentación señaladas en cada apartado”.

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La fallida estrategia de Cadena tenía como uno de sus blancos anular como prueba una grabación que demuestra que él, libre de todo apremio, le dijo a un periodista que le ofreció al testigo Monsalve que tramitaría sin costo un recurso ante la Corte.

Conozco ese aspecto porque el periodista soy yo.

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Tres veces se menciona esa comunicación mía con Cadena en la sentencia de casación.

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La Sala Penal, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, concluye que no hay razón para anular esa prueba. Esa razón, junto con otros elementos, llevó a que la Corte Suprema de Justicia ratifique la condena de más de ocho años de cárcel a Diego Cadena por soborno en actuación penal.

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Hoy les voy a contar la historia de esa grabación.

Nunca había hablado con Diego Cadena y la única referencia que tenía de él era a un diligente arreglador de entrega de narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos. Su prestigio era ese y no el de un abogado litigante.

La noche del 25 de mayo de 2018 le marqué a su celular para oír su versión sobre su visita a Juan Guillermo Monsalve, preso en La Picota y declarante durante varios años contra el expresidente Álvaro Uribe.

En mi libreta anoté cómo lo saludé:

–Doctor Cadena, mi nombre es Daniel Coronell. Soy periodista y escribo una columna para la revista Semana.

Me encontré con un hombre dicharachero que pronto cayó en una contradicción: Inicialmente, me dijo que Monsalve había contactado a una antigua asistente del expresidente Uribe. Apenas unos segundos después me dijo que quien la había buscado era otro preso llamado Enrique Pardo Hasche.

Cuando le pregunté por esa contradicción, desvió la conversación diciendo que no sabía si realmente estaba hablando conmigo:

(–Daniel, yo le hago una pregunta –me dijo –¿Cómo sé yo que hablo con Daniel Coronell?

–Pues…No se cómo probárselo –respondí– que soy Daniel Coronell.

–Daniel, si quiere FaceTime. Colgamos, y volvemos y hablamos, es que soy muy temeroso con eso, y contesté ¿sabe por qué? Porque pensé que era un familiar de Miami.)

Continúamos la llamada por video y allí Cadena me pidió que no lo mencionara y me ofreció, a cambio, darme “noticias de tacón alto”.

La videoconferencia falló y le marqué nuevamente por teléfono. Cadena me contó cómo había instruido al testigo Monsalve sobre cómo hacer la carta a la Corte Suprema de Justicia. Luego agregó que había sido supremamente cauteloso y explicó por qué:

(–Se lo digo sin faltarle al respeto a ese señor: Amistad de bandido, amor de puta. Eso lo tengo claro en esta profesión.

–¿Cómo es eso? –le pregunté riendo ante el vulgar adagio.

–Amistad de bandido y amor de puta. Eso usted no puede…Mire Daniel ni confíe en la amistad de un bandido, ni en el amor de una puta. Entonces yo leí al señor en la conversación y le digo algo: le creí, le creí, por eso volví)

Cadena había confirmado tres elementos vitales:

Que había ido a La Picota. Que no era Monsalve quien había pedido que lo visitaran sino Enrique Pardo Hasche, y que él, Cadena, lo había instruido al sobre la forma de escibirle a la Corte Suprema para anunciar que iba a voltearse a favor de Uribe.

En ese momento, el instinto de reportero me indicó que lo único que faltaba para unir los puntos era conocer lo que le había prometido a cambio, el soborno ofrecido al testigo. Era el momento de preguntárselo pero debía hacerlo en un tono que no lo intranquilizara. Con la mayor serenidad de la que fui capaz le dije:

(–¿Qué le ofreció usted a cambio de esa retractación?

–Mire, hablamos, hablamos, él me dijo que se iba a perjudicar por la falsa denuncia. Le dije eso es correcto –aseguró Cadena antes de admitir–. Le ofrecí un recurso de revisión ante la Corte. Le dije no conozco su caso pero le podría hacer por mi oficina un recurso de revisión para ayudarlo en el tema de su condena. Me dijo que tenía una condena de cuarenta y bola de años. Es más, jocosamente le dije “Uy, hermano tiene más salida un betamax de una prendería con esa condena”, el señor me sonrió y me dijo “es verdad”. Eso fue todo)

La historia estaba resuelta en la primera entrevista. Nunca en mi vida periodística había logrado la confesión plena de un delito en la primera entrevista con un implicado.

Pero tenía un problema. No había grabado la conversación. Era una entrevista de background. La evidencia solo estaba en mi libreta de reportero. No existía una prueba que pudiera mostrar más allá de mis apuntes.

Un año después, investigando el caso, encontré algo que me disparó el latido del corazón, a galope tendido: Encontré en los papeles que revisaba una transcripción abreviada de esa conversación. Solo entonces supe que la llamada mía con Diego Cadena estaba dentro de las conversaciones interceptadas por la Corte Suprema de Justicia.

Tardé seis años más en conseguir la grabación efectuada por agentes del CTI, la misma que ustedes acaban de oír. La que demuestra, más allá de cualquier duda, por confesión del propio implicado, que existió la oferta de Diego Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve.

Han pasado ocho años desde esa llamada que la Corte Suprema de Justicia valoró en la sentencia de casación que ustedes pueden ver en la página de Caracol 6 AM W.

Escuche El Reporte Coronell en 6AM W de Caracol Radio:

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