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“El IVA va a generar más ruido porque afectará directamente la canasta familiar”: senador Monedero

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el senador del Partido Liberal, Álvaro Monedero, compartió su perspectiva sobre los aspectos tributarios de la Ley de Rescate Económico que radicó el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República.

El senador advirtió que la situación económica del país obliga al Gobierno a tomar decisiones complejas debido al déficit fiscal creciente y programas sociales costosos.

Entre los factores determinantes en la presión fiscal, Monedero destacó el incremento en la expectativa de vida de los colombianos, “la cual pasó de ser de 65 años en el año 1990 a una proyección de 80 años para el año 2026. Eso no lo calculó nadie”.

El congresista añadió que “no es lo mismo atender adultos en el sistema de salud, que representan mucho más costo que los jóvenes”.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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