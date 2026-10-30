Cómo ingresar a la Infantería de Marina de Colombia: Requisitos, pasos para inscribirse y más

Ser Infante de Marina en Colombia es integrar las unidades de combate anfibio de la Armada Nacional. Son hombres entrenados para operaciones militares, restablecimiento del orden público y misiones asignadas, con formación en manejo de armas, puntería, natación de seguridad, socorrismo de combate, asalto anfibio y trabajo en campo junto a oficiales y suboficiales.

Si está interesado en incorporarse, estos son los requisitos y el proceso oficial.

Requisitos para entrar a la Infantería de Marina

Según la Armada de Colombia, estos son los requisitos básicos:

Ser colombiano.

Edad: Ser menor de 24 años al momento de ingresar al Centro de Instrucción y Entrenamiento Anfibio.

Ser menor de 24 años al momento de ingresar al Centro de Instrucción y Entrenamiento Anfibio. Situación militar: Ser reservista de primera clase de las Fuerzas Militares, Policía Nacional o INPEC y acreditar certificado de conducta EXCELENTE. El personal activo puede inscribirse con pase apoyado por el Comandante y concepto favorable, pero debe estar desacuartelado al momento del ingreso.

Ser reservista de primera clase de las Fuerzas Militares, Policía Nacional o INPEC y acreditar certificado de conducta EXCELENTE. El personal activo puede inscribirse con pase apoyado por el Comandante y concepto favorable, pero debe estar desacuartelado al momento del ingreso. Estudios: Mínimo quinto grado de primaria aprobado. No se exige ser bachiller.

Mínimo quinto grado de primaria aprobado. No se exige ser bachiller. Antecedentes: No haber sido condenado, no tener antecedentes disciplinarios o fiscales y no estar inmerso en indagaciones o investigaciones penales, disciplinarias o fiscales.

No haber sido condenado, no tener antecedentes disciplinarios o fiscales y no estar inmerso en indagaciones o investigaciones penales, disciplinarias o fiscales. Multas: No tener pagos pendientes por medidas correctivas de la Ley 1801 de 2016.

No tener pagos pendientes por medidas correctivas de la Ley 1801 de 2016. Salud: Presentar certificado que acredite condiciones psicofísicas exigidas para las Fuerzas Militares.

Presentar certificado que acredite condiciones psicofísicas exigidas para las Fuerzas Militares. Estatura mínima: 1,65 metros.

1,65 metros. Saber nadar: Verificable al ingreso.

Verificable al ingreso. Tatuajes: No tener tatuajes visibles con ningún uniforme de la Institución.

¿Cuánto cuesta la inscripción?

La Armada aclara que *la inscripción, la prueba psicológica, los exámenes médicos especializados, el estudio de credibilidad y confianza y la matrícula no tienen costo.*

El aspirante solo debe asumir:

Equipo, dotación y accesorios: $176.000 COP

Sostenimiento del entrenamiento: $18.000 COP

En el caso de aspirantes profesionales, la inscripción sí tiene costo de $99.000 COP y los exámenes médicos pueden llegar hasta $1.000.000 COP.

Pasos para inscribirse a la Infantería de Marina

Diligencie el formulario de inscripción en línea, disponible en la pestaña “¡Inscríbase aquí!” en la página oficial de incorporaciones de la Armada Nacional.

Complete de forma secuencial cada pestaña del sistema. No podrá avanzar si no ha completado la anterior. Cargue todos los documentos solicitados.

Canales de pago habilitados para profesionales

SuperGIROS, Paga Todo y Bancamía.

Información para el pago:

- Convenio: 1856 Armada Nacional

- Fondos Internos ARC Código de Recaudo: 042

- Valor: $99.000

- Al pagar, informe que es un recaudo BBVA, convenio 1856. El cajero le pedirá nombre, documento y código de recaudo 042.

Para evitar fraudes, haga todo el trámite directamente en el portal oficial de la Armada Nacional: www.armada.mil.co