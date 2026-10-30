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30 oct 2026 Actualizado 03:12

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Economía

Con reforma tributaria De la Espriella pagarían renta quienes ganan alrededor de $3 millones al mes

Imagen de referencia | Ilustración de pesos colombianos - Abelardo de la Espriella: Getty Images.

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Más colombianos pagarían impuesto de renta, según la reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Quienes ganen entre $37 y $57 millones de pesos al año pagarían 9%. Es decir, quienes ganen cerca de $5 millones de pesos mensuales.

Para el caso de las empresas, reducirán la tarifa del impuesto de renta para las empresas del 35% al 33% en 2027.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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