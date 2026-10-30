Celador de Villa de Leyva denuncia agresión de familiar de un concejal

Una denuncia por presunta agresión física involucra al ex concejal de Villa de Leyva, Óscar Guerrero, y a su hermano Jairo Guerrero. Eduardo Suárez, vigilante de la Casa de la Cultura, aseguró que el 19 de octubre, hacia las 8:10 de la noche, les negó el ingreso porque había terminado el horario autorizado. Según su relato, durante la discusión, el hermano del concejal lo golpeó en el rostro y lo derribó.

El ex concejal controvirtió esta versión y aseguró que el vigilante llevaba varios días intimidando verbalmente a su hermano. Sostuvo que, durante el incidente, el celador habría amenazado con dispararles y que fue su hermano mayor quien lo derribó durante un forcejeo. También afirmó que llegó al lugar para mediar en la situación.

Suárez manifestó que instauró una denuncia ante las autoridades y solicitó protección, pues considera que tanto él como su familia estarían en riesgo. Añadió que al día siguiente se habría presentado otro enfrentamiento en el sector donde reside, en el que su hermano gemelo también habría sido agredido.

Por su parte, Óscar Guerrero aseguró que no participó en la primera confrontación y defendió la actuación de su familiar bajo el argumento de la legítima defensa. Las autoridades deberán contrastar las versiones y establecer las responsabilidades por los dos episodios denunciados.