Autoridades de Medellín activan plan de seguridad para el fin de semana de Halloween

Medellín

La Alcaldía de Medellín puso en marcha un dispositivo de seguridad con 540 efectivos de la Policía Nacional, el Ejército y agentes de tránsito. La medida busca fortalecer el control territorial, prevenir delitos y garantizar la convivencia durante el fin de semana de Halloween, con especial énfasis en la jornada del sábado 31 de octubre.

El operativo incluye cuatro caravanas motorizadas en Manrique, Villa Hermosa, Belén y Castilla, además de siete puestos de control estratégico equipados con grupos de reacción. Para estas intervenciones se dispuso de 450 motocicletas, 14 grúas y 13 camiones, permitiendo realizar verificaciones y atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Puntos críticos y vigilancia en sectores clave

Las autoridades priorizaron la vigilancia en 27 estaciones del Metro, 15 cementerios, cinco centros comerciales y cinco parques principales. El subsecretario operativo, Sebastián Acosta, explicó que el despliegue busca anticiparse a situaciones de riesgo y mantener presencia constante durante toda la festividad en las zonas de mayor afluencia.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad dispondrá 120 agentes de tránsito y siete puntos fijos de control para acompañar las actividades y monitorear las rodadas de motociclistas. El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, instó a los conductores a extremar precauciones ante la presencia de niños en las vías y confirmó controles contundentes.

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Operativos especiales e inteligencia para el 31 de octubre

Durante el 31 de octubre, la estrategia de seguridad se reforzará con unidades especializadas de investigación e inteligencia. Estas capacidades operativas estarán articuladas con los cuadrantes territoriales para reaccionar de manera inmediata ante cualquier alteración del orden público.

Las autoridades mantendrán la presencia institucional activa durante todo el fin de semana, ejecutando controles preventivos y sanciones a infractores para velar por la seguridad y la movilidad en las comunas y corregimientos de la ciudad.