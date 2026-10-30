Dos municipios de Antioquia prohíben rodadas de motos en Halloween

Antioquia

Ante la celebración de Halloween, dos municipios de Antioquia anunciaron medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a las tradicionales rodadas y caravanas de motociclistas que suelen realizarse durante esta fecha.

Se trata de El Santuario, en el Oriente antioqueño, y Urrao, en el Suroeste del departamento, donde las autoridades buscan prevenir accidentes de tránsito y alteraciones del orden público durante las celebraciones del sábado 31 de octubre.

El Santuario prohíbe parrilleros durante Halloween

La Alcaldía de El Santuario estableció, mediante el Decreto 110 del 26 de octubre, la prohibición de transportar parrilleros en motocicletas, sin distinción de sexo o edad.

La restricción comenzará a regir el sábado 31 de octubre, a partir de las 12:00 del mediodía, y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre.

La medida aplicará para motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos que circulen por vías públicas y privadas abiertas al público, tanto en la zona urbana como rural del municipio.

No obstante, el decreto contempla algunas excepciones, entre ellas los desplazamientos de integrantes de organismos de seguridad y socorro, las emergencias médicas y el transporte de personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia.

También estarán exceptuados los menores de edad acompañados por un adulto responsable, determinados desplazamientos laborales y el transporte de familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Administración Municipal.

En Urrao piden evitar las rodadas de motociclistas

Por su parte, en el municipio de Urrao, las autoridades hicieron un llamado a los motociclistas, especialmente a los jóvenes, para que se abstengan de organizar o participar en rodadas y caravanas durante la celebración de Halloween.

La recomendación fue emitida conjuntamente por la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el propósito de prevenir accidentes de tránsito y situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los participantes, peatones y demás actores viales.

Con estas medidas, ambos municipios buscan garantizar una celebración de Halloween más segura y reducir los riesgos derivados de las aglomeraciones y recorridos masivos de motocicletas durante la noche del 31 de octubre.