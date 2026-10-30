Atentan con explosivos contra granja solar en el norte de Nariño

Nariño

Un ataque con explosivos contra una granja solar de la empresa nariñense Evolti dejó daños materiales millonarios en un hecho registrado el pasado jueves 29 de octubre en el corregimiento de El Remolino, municipio de Taminango, al norte de Nariño.

Según la compañía, la detonación de un artefacto explosivo afectó la infraestructura de una de sus instalaciones de generación de energía renovable, por fortuna no se registraron personas heridas, no obstante el ataque si deja millonarias afectaciones al sector.

Evolti señaló que el hecho ya esta en conocimiento de las autoridades y se adelanta la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, sin embargo pidió a las autoridades nacionales y territoriales esclarecer el ataque y garantizar la protección de los trabajadores y de la infraestructura energética.

“Esta situación no solo afecta los activos de una compañía, genera preocupación sobre las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar proyectos productivos, atraer inversión y contribuir al crecimiento de los territorios”, expresó la empresa a través de un comunicado.

Escalada de violencia en el norte de Nariño

El ataque se suma también a varios hechos de inseguridad sobre el corredor de la vía Panamericana entre Pasto y Popayán, además del secuestro de un operario al servicio de Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar, ocurrido el pasado 26 de septiembre en zona rural de Policarpa, que según la denuncia hecha por el sindicato Sintraelecol el 5 de octubre, el trabajador se desempeñaba como recaudador instalador en El Remolino, municipio de Taminango.

Según las denuncias, el operario se encontraba atendiendo asuntos relacionados con su trabajo en Policarpa cuando fue privado de la libertad, por lo que desde entonces, se ha exigido su liberación.

En octubre se reportaron casos de secuestros contra tres civiles en el municipio de La Unión, uno de ellos aún continúa privado de la Libertad.