¿Cómo le ha ido a James Rodríguez en Nacional? Estos son sus números desde su llegada

James Rodríguez continúa sumando minutos y protagonismo bajo la dirección técnica de Lucas González. En los nueve partidos que ha disputado durante este periodo, el colombiano acumula tres asistencias, un promedio de 65 minutos por encuentro y una calificación media de 7.04 puntos.

En cuanto a su participación ofensiva, el mediocampista ha conseguido aportar tres asistencias, frente a Inter de Bogotá, Junior e Independiente Medellín. Su mejor presentación, de acuerdo con las calificaciones registradas, fue ante el conjunto barranquillero, partido en el que alcanzó una puntuación de 7.5.

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Respecto a su ubicación dentro del terreno de juego, James ha alternado entre la posición de volante ofensivo, desempeñándose como el tradicional número 10, y la de extremo por la banda derecha. Estas variantes le han permitido ocupar diferentes espacios en el frente de ataque.

El balance colectivo de los nueve compromisos también registra cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Además, el colombiano todavía no ha conseguido marcar goles en este periodo y no ha recibido tarjetas amarillas ni expulsiones.

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De esta manera, James Rodríguez acumula nueve presentaciones con Lucas González, con tres asistencias como principal aporte estadístico en materia ofensiva y una calificación promedio superior a los siete puntos.

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