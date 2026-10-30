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30 oct 2026 Actualizado 16:41

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¿Cómo le ha ido a James Rodríguez en Nacional? Estos son sus números desde su llegada

El volante colombiano ha disputado nueve partidos bajo la dirección técnica de Lucas González.

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: James Rodriguez of Atletico Nacional gestures during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: James Rodriguez of Atletico Nacional gestures during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 16: James Rodriguez of Atletico Nacional gestures during the Liga BetPlay II 2026 match between Internacional de Bogota and Atletico Nacional at Estadio El Campin on September 16, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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James Rodríguez continúa sumando minutos y protagonismo bajo la dirección técnica de Lucas González. En los nueve partidos que ha disputado durante este periodo, el colombiano acumula tres asistencias, un promedio de 65 minutos por encuentro y una calificación media de 7.04 puntos.

En cuanto a su participación ofensiva, el mediocampista ha conseguido aportar tres asistencias, frente a Inter de Bogotá, Junior e Independiente Medellín. Su mejor presentación, de acuerdo con las calificaciones registradas, fue ante el conjunto barranquillero, partido en el que alcanzó una puntuación de 7.5.

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Respecto a su ubicación dentro del terreno de juego, James ha alternado entre la posición de volante ofensivo, desempeñándose como el tradicional número 10, y la de extremo por la banda derecha. Estas variantes le han permitido ocupar diferentes espacios en el frente de ataque.

El balance colectivo de los nueve compromisos también registra cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Además, el colombiano todavía no ha conseguido marcar goles en este periodo y no ha recibido tarjetas amarillas ni expulsiones.

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De esta manera, James Rodríguez acumula nueve presentaciones con Lucas González, con tres asistencias como principal aporte estadístico en materia ofensiva y una calificación promedio superior a los siete puntos.

El balance estadístico del colombiano en sus primeros nueve partidos con Atlético Nacional

Vea aquí: https://www.sofascore.com/football/player/james-rodriguez/107414

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