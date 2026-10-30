Alcalde respalda intervención para el área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta

El alcalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo dio pleno respaldo a los anuncios hechos por el gobierno nacional para recuperar la seguridad de la ciudad afectada por graves hechos de violencia.

“Estamos respaldando al presidente con la decisión de militar la ciudad, para lograr la estabilidad y la tranquilidad de los cucuteños. Nosotros estamos decididos a luchar contra el crimen, a luchar contra las personas que le quitan la tranquilidad a los cucuteños, nos sentimos respaldados por las medidas del gobierno nacional”.

El mandatario municipal sugirió al jefe de estado que “busque la forma que Venezuela entre al Escudo de Las Américas, para los delincuentes que vienen a delinquir acá, no tengan la facilidad de atravesar la frontera, generan inestabilidad acá y tienen donde protegerse”.

“Nosotros estamos decididos hacer lo que se tenga que hacer para poder brindarle tranquilidad a los cucuteños” dijo el funcionario.