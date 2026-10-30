Autoridades alistan plan Éxodo por puente festivo

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander han trazado medidas especiales en los corredores viales de la región para este puente festivo y donde se prevé un aumento en el número de viajeros.

Las vías nacionales que nos conducen al interior del país tendrán mayor vigilancia Cúcuta- Bucaramanga y la Costa Atlántica, Cúcuta- Ocaña., son las de mayor movilidad durante los puentes festivos.

Más de cien uniformados apoyaran la atención de la seguridad vial, que busca permitir a los ciudadanos un viaje seguro en las vías de la región.

“Tenemos dispositivos especiales, para quienes van a viajar con garantías durante el recorrido, con presencia en tramos o puntos de referencia” advirtieron las autoridades viales.

Además habrá restricciones para la circulación de vehículos de carga de 3 y 4 toneladas durante este puente festivo y los próximos festivos hasta enero.

Al activar desde hoy hasta el próximo lunes el plan, pedimos a los ciudadanos conductores, y particulares “cumplir con las normas de prevención, las condiciones del vehículo, su revisión de frenos y los documentos al día”.

El lunes se aplicará el Plan Retorno donde se esperan más de 35 mil vehículos en los corredores nacionales y con regreso a la zona de frontera.