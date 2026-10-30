Autoridades alistan plan Éxodo por puente festivo
Autoridades aumentan presencia en corredores viales nacionales
Cúcuta
Las autoridades en Norte de Santander han trazado medidas especiales en los corredores viales de la región para este puente festivo y donde se prevé un aumento en el número de viajeros.
Las vías nacionales que nos conducen al interior del país tendrán mayor vigilancia Cúcuta- Bucaramanga y la Costa Atlántica, Cúcuta- Ocaña., son las de mayor movilidad durante los puentes festivos.
Más de cien uniformados apoyaran la atención de la seguridad vial, que busca permitir a los ciudadanos un viaje seguro en las vías de la región.
“Tenemos dispositivos especiales, para quienes van a viajar con garantías durante el recorrido, con presencia en tramos o puntos de referencia” advirtieron las autoridades viales.
Además habrá restricciones para la circulación de vehículos de carga de 3 y 4 toneladas durante este puente festivo y los próximos festivos hasta enero.
Al activar desde hoy hasta el próximo lunes el plan, pedimos a los ciudadanos conductores, y particulares “cumplir con las normas de prevención, las condiciones del vehículo, su revisión de frenos y los documentos al día”.
El lunes se aplicará el Plan Retorno donde se esperan más de 35 mil vehículos en los corredores nacionales y con regreso a la zona de frontera.