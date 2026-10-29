Vía La Palma-Elías: Gobernación deberá presentar cronograma de rehabilitación

La vía La Palma-Elías es un corredor estratégico para la movilidad y conexión de los municipios de Timaná, Elías, Saladoblanco, Oporapa y Tarqui, en el sur del Huila. Foto Personería de Elías

Neiva

El Juzgado Quinto Administrativo requirió a la Gobernación del Huila para que cumpla la sentencia que ordena la rehabilitación y pavimentación del tramo vial La Palma-Elías, en el sur del departamento. Durante una audiencia de trámite incidental, el despacho judicial estableció un plazo de cinco días para que la Secretaría de Vías e Infraestructura presente un cronograma con las fechas previstas para iniciar y terminar los trabajos.

Yamil Andrés Bautista, personero de Elías, explicó que la decisión se tomó ante la falta de avances en la ejecución de la obra. Según indicó, la Gobernación ha argumentado que adelanta el proceso de contratación de la consultoría para los estudios y diseños, pero aún no se conocen fechas concretas para el inicio de la intervención.

“Ni siquiera ha existido un cronograma donde estipulen las actividades tanto de inicio como culminación de la obra”, manifestó el funcionario. Además, recordó que el plazo establecido en la sentencia venció el 22 de abril de 2026, fecha para la cual el tramo debía estar completamente rehabilitado y pavimentado.

Con el requerimiento judicial, quedó pendiente definir si se impone una sanción por el incumplimiento, conforme al artículo 41 de la Ley 472 de 1998. La decisión dependerá de la evaluación que realice el juzgado, mientras la Personería de Elías aseguró que continuará adelantando las acciones jurídicas necesarias para lograr la ejecución del proyecto, considerado clave para la movilidad de los habitantes y la conexión entre varios municipios del sur del Huila.

Caracol Radio intentó establecer comunicación con Andrés Camilo Cabrera Leiva, secretario de Vías e Infraestructura del Huila para conocer la posición de la Gobernación frente a este caso, pero no fue posible obtener una respuesta. Este medio queda atento a un pronunciamiento de la entidad.