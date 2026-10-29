Judicializan a 2 presuntos implicados en atentado donde murieron un niño y un funcionario del INPEC

Neiva

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a dos presuntos implicados en el atentado armado ocurrido el 13 de enero de 2026, en el sur de Neiva, donde murieron un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, y el subdirector de ese establecimiento penitenciario.

Los procesados son Fabián Humberto Alvarado Galvis, conocido como alias ‘El Mexicano’, señalado cabecilla de una organización delincuencial con injerencia en el Huila, y Luis David Másmela Sabogal.

De acuerdo con la investigación, los dos hombres habrían participado en la coordinación de vigilancias y seguimientos a las víctimas. La Fiscalía recopiló más de 50 comunicaciones grupales y evidencias del intercambio de mensajes, fotografías y ubicaciones a través de plataformas digitales.

Parte del material probatorio fue recuperado de un celular que, al parecer, pertenecía a alias ‘El Mexicano’ y que se habría extraviado durante otro hecho delictivo ocurrido ese mismo día en el barrio San Jorge de Neiva. Las autoridades buscan esclarecer la participación de los procesados en el ataque, en el que las víctimas fueron interceptadas mientras se movilizaban por la vía Neiva-Rivera.