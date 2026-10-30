Neiva registra 57 casos de sífilis gestacional y refuerza el llamado a prevenir contagios

Neiva

En el marco de la conmemoración del Día de la Lucha contra la Sífilis Congénita y Gestacional, las autoridades de salud de Neiva hicieron un llamado a fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de esta infección de transmisión sexual, especialmente durante el embarazo, debido a los riesgos que representa para los bebés.

De acuerdo con el balance entregado por la funcionaria Andrea, en Neiva se tienen identificadas 57 mujeres con sífilis gestacional. De este total, 50 han recibido tratamiento junto con sus parejas, mientras que siete todavía no han aceptado la atención. Los equipos de salud continúan buscándolas para brindarles acompañamiento y evitar que la infección llegue a sus hijos.

Andrea Campuzano, profesional del tema, afirmo que “la sífilis no tratada durante la gestación puede ocasionar graves consecuencias en los recién nacidos, entre ellas afectaciones neurológicas, dificultades en el desarrollo cognitivo y daños en órganos como el hígado, además de alteraciones dentales y del tabique nasal. Por esta razón, se insistió en la importancia del uso permanente del preservativo”.

Desde la Secretaría de Salud explicaron que todas las mujeres gestantes deben acceder a los controles prenatales y realizarse las pruebas correspondientes. Cuando se detecta un resultado positivo, es fundamental iniciar inmediatamente el tratamiento, que es sencillo, económico y también debe suministrarse a la pareja para evitar nuevos contagios.