Amaranto Perea no se guardó nada tras errores de Kevin Mantilla en Inter vs Medellín: “Es infame”

Independiente Medellín sigue dando ventajas en la Liga Colombiana 2026-2. El cuadro antioqueño completó su tercera derrota consecutiva, la quinta en sus últimas siete salidas ligueras, y la clasificación a cuadrangulares empieza a tambalear.

Precisamente, su último resbalón se dio en el Estadio Metropolitano de Techo, en donde cayó por 3-1 frente al Internacional de Bogotá. Si bien visitar la capital es complejo, el DIM tuvo todo a favor para imponerse, pero dos errores puntuales terminaron por arruinar una noche que parecía esperanzadora.

Aunque el cuadro local empezó ganando con anotación de Johan Caballero (24′), comenzando la segunda parte se fue expulsado Ronaldo Julio (49’) por una entrada durísima y rápidamente lo empató Jeison Medina (67′). Con un hombre de más en cancha, todo parecía indicar que el Medellín lo remontaba, pero dos errores puntuales de Kevin Mantilla (una infracción que terminó en penal y un grosero error en salida) terminaron sellando la victoria del Inter.

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Amaranto Perea no se guardó nada tras los errores de Kevin Mantilla

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Luis Amaranto Perea se refirió a los errores que cometió Kevin Mantilla, los calificó de “infames” y advirtió que ese tipo de situaciones hay que prevenirlas a toda costa, todavía más en la situación actual del campeonato colombiano.

“El análisis es que si nos equivocamos como nos equivocamos, es muy complejo. En el segundo tiempo ellos se recogieron y nosotros, teniendo todo a favor, cometemos un penal innecesario e inexplicable y ya con el tercer gol no hay nada por decir. A nosotros nadie nos regala absolutamente nada y nosotros sí hemos concedido muchas situaciones que hacen que se haga más complicado poder sumar”, puntualizó.

Y complementó con lo que viene para el equipo: “La expulsión nos favoreció, pero increíblemente un penal de la nada y la última jugada del tercer gol es infame. Ante eso, es muy difícil. Insito, dependemos de nosotros, el fútbol nos sigue dando una oportunidad y mientras estemos acá, vamos a luchar para aprovechar las opciones que tenemos”.

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Así las cosas, Amaranto advirtió que ese tipo de errores pueden deberse al “exceso de confianza” de sus dirigidos, razón por la cual se debe “mejorar la calidad de trabajo”. “Si no defiendes bien y no sacas una portería en cero, es muy complicado ganar en el fútbol de hoy”, concluyó.

Finalmente, dejó la siguiente reflexión: “Pese a todo lo que ha pasado, seguimos dependiendo de nosotros y es de lo que nos pegamos. Este equipo debe recuperar lo que hizo al inicio, porque estos mismos jugadores tuvieron un arranque muy bueno. Desafortunadamente, empezamos a fallar en momentos clave y nos penaliza demasiado, fue una noche muy dura y esperamos reflexionar para salir rápidamente de este momento. Tenemos otro partido, otra final ante nuestra gente el fin de semana y se acaban los puntos, entonces toca mejorar en todos los aspectos porque ya no hay margen de error”.

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