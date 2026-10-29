Kevin Parra ofreció disculpas, tras polémico video en TikTok: “Reconozco mis errores, me equivoqué”

Kevin Parra publicó un video, a través de su cuenta de Instagram, en el que ofreció disculpas por sus polémicas declaraciones que se vilarizaron hace solo algunos días. El jugador de Atlético Nacional reconoció su error y aclaró una imagen en contra de la afición del equipo Verdolaga.

Parra había catalogado como “fracasados” a sus críticos durante una transmisión en vivo en Tik tok y, lo que más molestia generó, fue que aseguró que varios de ellos, como no pudieron triunfar en el fútbol, “les tocó dedicarse a estudiar”.

“Todos esos que tiran que yo no sé qué y que yo no sé cuánto es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Dónde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno”, comentó en su momento, especialmente por los señalamientos que recibió por su gol errado ante el Cúcuta.

Mensaje de disculpas de Kevin Parra

“Paso por aquí para enviarles un saludo muy especial. Paso por acá a ofrecerles mil disculpas a toda la gente que quizás se sintió ofendida, a todos los estudiantes”, comentó inicialmente el jugador de 23 años.

Al respecto, añadió: “Creo que no fue la manera, ni la forma de transmitirles el mensaje, es de humanos y de hombres reconocer nuestros errores. Hoy me tocó a mí pasar por aquí a enviarles un mensaje, soy una persona que reconozco mis errores, humildemente, la verdad que me equivoqué”.

Kevin Parra también desmintió una supuesta publicación en Instagram, en la que atacaba directamente a los hinchas de Nacional.

“Para toda la hinchada de Nacional, aclararles que en ningún momento, lo que se vio en una imagen de instagram no fui yo, saben el cariño y el amor que le tengo a esta hinchada, y el respeto. Saben que todo se lo debo a este club. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga”, concluyó.