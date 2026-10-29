Panelo Valencia responde a los críticos del Once Caldas: “Este equipo tiene sentido de pertenencia”

Once Caldas recuperó su lugar dentro del grupo de los ocho, luego de vencer por la mínima diferencia (1-0) a Alianza Valledupar en el Estadio Palogrande. El único tanto del compromiso llegó desde el punto penal por Michael Barrios (52′).

Con este resultado, sumado a la posterior derrota del Independiente Medellín en Bogotá, el equipo caldense llegó a 24 puntos y se ubica parcialmente en la séptima casilla de la clasificación.

“Este equipo tiene sentido de pertenencia”

Finalizado el partido, Carlos el ‘Panelo’ Valencia habló en conferencia de prensa sobre lo importante que fue conseguir esos tres puntos en casa y advirtió que el grupo está sumamente comprometido en pro de la clasificación a cuadrangulares.

“Tuvimos la posesión del balón. Así como nos pasó contra Pereira, que nos empatan al minuto 90 cuando el rival no había hecho nada por el resultado. Ellos de pronto sintieron eso de nuevo, pero el equipo tiene madurez y esa rebeldía para superar momentos difíciles. En los balones se jugaban la vida y me quedo con eso. Nunca renunciamos, nunca bajamos la guardia y me parece que el equipo tuvo ese pundonor de conseguir el resultado”, comentó.

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Y aplaudió la presentación de sus dirigidos: “Ahora es felicitar a todo el equipo, porque hay unanimidad, sentido de pertinencia y revulsivo. En estos momentos, sacar puntos no es tan fácil como se cree, porque todo el mundo quiere sumar para estar dentro de los ocho”.

Finalmente, reconoció que el gran error del equipo en sus últimas salidas ”es que no hemos sido eficaces, ni hemos tomado una sabia decisión para definir las jugadas de gol", pero por lo pronto se queda tranquilo con que se generan opciones y lo demás ya vendrá.

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