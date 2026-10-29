Sogamoso se transforma con la apuesta en infraestructura más ambiciosa de su historia

Colombia

El 2026 se ha convertido en un año clave para la infraestructura de Sogamoso. Con más de 54 frentes de obra ejecutados durante el año en sectores urbanos y rurales, el municipio desarrolla proyectos viales, educativos, deportivos, comunitarios y de recuperación del espacio público que buscan responder a las necesidades de la ciudadanía.

Por esa razón, el alcalde Mauricio Barón Granados ha denominado este periodo como el año de la reconstrucción de Sogamoso, una apuesta que reúne inversiones en grandes proyectos de infraestructura y obras construidas de la mano de las comunidades.

La magnitud de las intervenciones representa uno de los principales esfuerzos en inversión pública de la última década en el municipio. Sin embargo, su alcance no se limita a la renovación de calles, edificios y escenarios comunitarios, pues la ejecución de estas obras también impulsa la generación de empleo, dinamiza la economía local y fortalece la actividad del sector de la construcción.

El propósito es que la transformación física del territorio se traduzca en mejores condiciones de movilidad, mayor acceso a los servicios institucionales, recuperación de espacios para el encuentro ciudadano y nuevas oportunidades de desarrollo en barrios y veredas.

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Un nuevo edificio administrativo para centralizar los servicios de la Alcaldía de Sogamoso

Uno de los proyectos más representativos es la construcción del nuevo Edificio Administrativo y de Atención al Ciudadano, un complejo que busca convertirse en referente arquitectónico y funcional para Sogamoso y el oriente colombiano.

La infraestructura contempla 11.098 metros cuadrados de construcción, distribuidos en dos torres: una de 11 pisos y otra de cuatro niveles. Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de la estructura en concreto reforzado, con la proyección de alcanzar el octavo piso en diciembre de 2026.

La obra responde a una necesidad que el municipio enfrenta desde 2019, cuando fue demolido el edificio construido en la década de 1960, donde funcionó la Alcaldía durante cerca de cinco décadas.

Desde entonces, la administración municipal ha tenido que distribuir sus dependencias y secretarías en más de cinco sedes, una situación que ha implicado gastos de arrendamiento y dificultades para los ciudadanos que necesitan realizar trámites y acceder a los servicios institucionales.

Con la construcción de la nueva sede, financiada con recursos propios del municipio, buscan centralizar la atención, facilitar la relación entre la ciudadanía y la Alcaldía y mejorar las condiciones de funcionamiento de las dependencias públicas.

Parque Lineal del río Monquirá: 2,5 kilómetros para recuperar el espacio público

La recuperación del espacio público y el mejoramiento de las condiciones de seguridad también forman parte de las principales intervenciones que se desarrollan en el municipio.

En el corredor del río Monquirá se construye un parque lineal, con una intervención que integra mejoramiento vial, andenes, ciclovía, zonas verdes y espacios para el descanso y el encuentro ciudadano.

El proyecto contempla la intervención de más de 8.000 metros cuadrados de andenes, la construcción de 1,5 kilómetros de ciclovía y la adecuación de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes, además de espacios de esparcimiento y contacto con la naturaleza. También incluye la reforestación de la ribera del río con vegetación nativa a lo largo del trayecto.

La iniciativa busca recuperar un corredor que presentaba dificultades de seguridad, ocupación inadecuada del espacio público y acumulación de residuos, condiciones que afectaban la tranquilidad de quienes transitaban por el sector.

Más allá de la renovación urbana, la intervención pretende devolverles a los ciudadanos un espacio para caminar, montar bicicleta, descansar y disfrutar del entorno natural, con mejores condiciones para la movilidad peatonal y la integración comunitaria.

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Recuperación urbana con atención social y acciones de seguridad

La intervención del río Monquirá se acompaña de acciones sociales e institucionales orientadas a atender las problemáticas que afectan este sector. Las secretarías de Salud e Integración Social, junto con la Empresa Social del Estado Salud Sogamoso, desarrollan jornadas de atención psicosocial dirigidas a habitantes de calle, con acompañamiento y asistencia para quienes manifiestan interés en iniciar procesos de rehabilitación frente al consumo de sustancias psicoactivas.

De manera complementaria, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Policía realizan jornadas periódicas para retirar muebles, enseres, residuos y otros elementos utilizados en alojamientos temporales que generan desorden y afectan las condiciones sanitarias del corredor.

Estas acciones buscan articular la recuperación física del espacio con la atención de las problemáticas sociales y de convivencia, entendiendo que la transformación de un sector requiere tanto infraestructura como presencia institucional.

Más de 118 convenios solidarios llevan obras a barrios y veredas

Mientras avanzan los grandes proyectos de infraestructura, Sogamoso también desarrolla intervenciones en los territorios mediante convenios solidarios, un modelo de trabajo conjunto entre la Administración Municipal y las Juntas de Acción Comunal.

A través de este mecanismo, las comunidades participan en la identificación de necesidades, la priorización de proyectos y la ejecución de obras que responden a las condiciones particulares de sus barrios y veredas.

De acuerdo con las cifras reportadas por la Alcaldía de Sogamoso, se han ejecutado más de 118 convenios solidarios, con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, de los cuales $9.400 corresponden a los aportes del municipio, y más de $3.000 en especie aportados por las comunidades.

Los resultados comprenden intervenciones en vías, instituciones educativas, escenarios deportivos y espacios comunitarios, con un alcance que busca mejorar las condiciones de vida tanto en el área urbana como en la rural. A continuación, le contamos sobre algunas de las iniciativas incluidas en este balance:

⁠74 convenios para vías urbanas y rurales: intervenciones que han permitido mejorar cerca de 10 kilómetros mediante pavimento flexible, placa huella y adoquín, favoreciendo la conectividad y el desplazamiento de las comunidades.

16 sedes educativas recuperadas o mejoradas: obras orientadas a fortalecer la infraestructura escolar y atender necesidades que, en algunos casos, estaban relacionadas con riesgos para la seguridad de las instalaciones.

22 escenarios deportivos construidos o mejorados: espacios destinados a la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

⁠6 escenarios de infraestructura comunal intervenidos: lugares que contribuyen a la participación ciudadana, las actividades colectivas y la integración de los habitantes.

De esta manera, las intervenciones permiten atender necesidades que, por su ubicación o características, requieren soluciones específicas y una estrecha relación con las comunidades beneficiadas. La apuesta de reconstrucción del municipio se expresa así en dos dimensiones complementarias: la modernización de espacios estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades de los barrios y veredas para construir soluciones desde sus propias necesidades.