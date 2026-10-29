Las regiones se destacan en las Saber 11: nueve de los 10 mejores colegios están fuera de Bogotá

ICFES Saber PRO 2026: ¿Cuándo se podrán ver los resultados de las pruebas del segundo semestre? Getty Images

Los mejores resultados de las Pruebas Saber 11 de 2026 dejaron un dato que pone el foco en las regiones: nueve de los diez colegios que encabezan el ranking nacional están fuera de Bogotá. La capital aparece en el séptimo puesto, con el Colegio Cristiano Monte Hebrón, que obtuvo 376 puntos sobre 500.

El primer lugar fue para el Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga, con 404 puntos. Le siguen el Gimnasio Calibío, de Popayán, con 396, y el Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, con 382.

La clasificación también incluye instituciones de Cartagena, Cali, Yopal, Turbaco, Barranquilla y Girón, lo que muestra la presencia de colegios destacados en distintas zonas del país.

Así quedó el top 10 de colegios en Colombia

El ranking fue elaborado por el Grupo Milton Ochoa con base en los resultados publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

1 Bilingüe Divino Niño Bucaramanga 404 2 Gimnasio Calibío Popayán 396 3 Gimnasio Contemporáneo Armenia 382 4 Integral del Norte Cartagena 381 5 Bilingüe Diana Oese Cali 378 6 San Mateo Apóstol Yopal 376 7 Cristiano Monte Hebrón Bogotá 376 8 Corporación Educativa La Concepción Turbaco 375 9 Boston Internacional Barranquilla 373 10 Nuevo Cambridge Preu Girón 372

¿Cómo se hizo el ranking?

El análisis contempla 547.063 estudiantes y compara sedes y jornadas por separado. Para entrar en la clasificación, cada sede o jornada debía tener al menos cinco estudiantes evaluados.

Los resultados también muestran diferencias en los promedios territoriales de calendario A: Boyacá ocupó el primer lugar, con 270,9 puntos; Bogotá quedó segundo, con 268,6, y Santander fue tercero, con 268,3.

Estas cifras corresponden a mediciones distintas: el ranking general incluye colegios de calendarios A y B, mientras que los promedios territoriales citados corresponden al calendario A.

Innovación, docentes y familias: la mirada desde Cartagena

Para Yoleida Barrios Guarnizo, rectora del Colegio Integral del Norte, que ocupó el cuarto lugar nacional, estos resultados reflejan el trabajo conjunto de las instituciones educativas y sus comunidades.

La directiva destacó la innovación pedagógica, el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico y el liderazgo, las alianzas para preparar a los estudiantes y el trabajo de los docentes. También resaltó el acompañamiento de las familias y el apoyo de las secretarías de Educación.

“La comunidad educativa es parte fundamental en un logro de este tipo porque somos un todo, somos padres de familia, estudiantes, el Estado y la institución educativa”, señaló Barrios Guarnizo.

La rectora aseguró que este resultado representa un motivo de orgullo para Cartagena y la región Caribe, y una motivación para que otras instituciones continúen fortaleciendo sus procesos académicos. Además, hizo un llamado al Gobierno para que preste mayor atención a la educación y a los resultados que obtiene el país en las evaluaciones internacionales.