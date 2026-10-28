Murió alias ‘Andresito’, señalado jefe de sicarios de la banda ‘Los Ingenieros’ en Bogotá

Caracol Radio conoció que en medio de la Operación Kratos, liderada por el presidente Abelardo de La Espriella en Bogotá fue abatido alias ‘Andresito’, jefe de sicarios de la banda ‘Los Ingenieros’, liderada por alias ‘Picolino’ que fue capturado esta madrugada.

De acuerdo con fuentes, el hombre recibió con disparos a los uniformados de élite que eran dirigidos por una teniente mujer y que iban detrás del hombre que delinquía en la localidad de Usme

La banda ‘Los Ingenieros’, es señalada de presuntos delitos de homicidios, hurtos, desplazamiento forzado y uso de menores, entre otros.

Según las autoridades, establecieron que este grupo criminal delinquía hace más de tres años en la localidad de Usme y al parecer estarían vinculados en 11 delitos.

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